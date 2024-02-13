واشنطن: الحوثيون قصفوا سفينة في باب المندب
التاريخ
2/13/2024 12:08:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أطلقوا صاروخين من اليمن نحو السفينة "ستار أيريس" بمضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
وأضافت القيادة أن السفينة "ستار أيريس" أكدت أنها صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط دون وقوع إصابات.
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