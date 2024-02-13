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واشنطن: الحوثيون قصفوا سفينة في باب المندب

2/13/2024 12:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أطلقوا صاروخين من اليمن نحو السفينة "ستار أيريس" بمضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.


وأضافت القيادة أن السفينة "ستار أيريس" أكدت أنها صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط دون وقوع إصابات.


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