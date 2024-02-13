المملكة على موعد مع منخفض جوي الليلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في بعض المناطق لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .