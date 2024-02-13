قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية، واعتقلت فلسطينيا.
وأفادت مصادر باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال العديد من أحياء قلقيلية، الى جانب عدة منازل في شارع الدواوين وحي غياظة بالمدينة. وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، علما أن الاحتلال ما زال ينتشر بأحياء متفرقة من المدينة، خصوصا "شارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".
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