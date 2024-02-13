قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

وأفادت مصادر باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال العديد من أحياء قلقيلية، الى جانب عدة منازل في شارع الدواوين وحي غياظة بالمدينة. وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، علما أن الاحتلال ما زال ينتشر بأحياء متفرقة من المدينة، خصوصا "شارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".

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