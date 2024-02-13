جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك بجنوب قطاع غزة
التاريخ
2/13/2024 12:08:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك بجنوب قطاع غزة.
وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.
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