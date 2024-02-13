سرايا القدس تنعى شهيدين من عناصرها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كلاً من الشهيدين المجاهدين محمد موسى فارس ( 39 عام ) "أبو جهاد" وسليمان شحادة سليمان (33 عام) "أبو طالب".
وذكرت الجهاد في بيانها أن الشهيدين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وهما من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.
وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.
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