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سرايا القدس تنعى شهيدين من عناصرها

2/13/2024 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كلاً من الشهيدين المجاهدين محمد موسى فارس ( 39 عام ) "أبو جهاد" وسليمان شحادة سليمان (33 عام) "أبو طالب".


وذكرت الجهاد في بيانها أن الشهيدين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وهما من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.


وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.


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