انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الأميركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول الليلة الماضية، عن إجراء انتخابات خاصة لملء المنصب الشاغر في الدائرة الانتخابية للكونغرس (26) في الولاية، والتي نشأت عن استقالة النائب بريان هيغينز.

وقالت هوتشول : "وفقا لقانون الموظفين العموميين، ومع رحيل بريان هيغينز من الكونجرس، ستُجرى انتخابات خاصة لضمان التمثيل للمنطقة السادسة والعشرين في نيسان "

وتجري في نيويورك انتخابات خاصة لملء مقعد للكونغرس نشأ عن مغادرة عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جورج سانتوس لاتهامه بالفساد.



وسيختار الناخبون من الدائرة الثالثة في ولاية نيويورك بين المرشح الديمقراطي توم سوزي (61 سنة) والمرشحة الجمهورية مازي فيليب (44 سنة)، يهودية من اصل اثيوبي، والتي كانت خدمت في الجيش الاسرائيلي سابقاً.



