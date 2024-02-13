إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.
وأضاف الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع انسكاب الزيوت من صهريج، بعد محطة الكيلو 7، باتجاه الميناء، حيث تم قطع حركة السير على أحد المسارب لحين طمر الزيوت، وتم اجراء اللازم.
وحول المخالفات التي ضبطها، بيّن أنه تم ضبط سائق يقود مركبة بسرعة 80/163 كم لكل ساعة على طريق البحر الميت.
وأشار الى أنه تم ضبط سائق على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، يقوم بالتلاعب في ارقام المركبة.
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