Tuesday, 13 February 2024 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

2/13/2024 12:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.


وأضاف الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع انسكاب الزيوت من صهريج، بعد محطة الكيلو 7، باتجاه الميناء، حيث تم قطع حركة السير على أحد المسارب لحين طمر الزيوت، وتم اجراء اللازم.


وحول المخالفات التي ضبطها، بيّن أنه تم ضبط سائق يقود مركبة بسرعة 80/163 كم لكل ساعة على طريق البحر الميت.


وأشار الى أنه تم ضبط سائق على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، يقوم بالتلاعب في ارقام المركبة.

MENAFN13022024000208011052ID1107844096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث