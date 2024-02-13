إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.



وأضاف الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع انسكاب الزيوت من صهريج، بعد محطة الكيلو 7، باتجاه الميناء، حيث تم قطع حركة السير على أحد المسارب لحين طمر الزيوت، وتم اجراء اللازم.



وحول المخالفات التي ضبطها، بيّن أنه تم ضبط سائق يقود مركبة بسرعة 80/163 كم لكل ساعة على طريق البحر الميت.



وأشار الى أنه تم ضبط سائق على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، يقوم بالتلاعب في ارقام المركبة.