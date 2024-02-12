الكشكي: اجتماعات مكثفة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني لوضع خطة المناقشات

MENAFN - Youm7) أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي ستبدأ قريبا، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، يحرصون على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذات الشأن لوضع الخطط العريضة حول القضايا التي تنطلق قريبا ووضع أجندة المناقشات.

وأضاف "الكشكي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن وجود الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر طبيعي ومنطقي، خاصة وأنها السلطة التنفيذية صاحب القرار وفاعل رئيسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التي تجري بمشاركة من كل قوى المجتمع.

وأوضح أن الحوار الوطني بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل في ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة في جميع الجلسات النقاشية التي ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطني على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه ، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأي مؤسسة.

وأضاف أن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكن القائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوي القدرة على التعامل مع الوقع كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.