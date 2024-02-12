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التعاون الخليجى يؤكد أهمية التمويل فيما يتعلق بالعمل المناخى

2/12/2024 11:28:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية التمويل لكل من الطموح والتنفيذ، فيما يتعلق بالعمل المناخي، خاصة في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.


جاء ذلك خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمناقشة العمل المناخي عبر تعزيز التمويل المستدام، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" في دبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودةي (واس).


وأشار البديوي إلى أهمية أن تكون سياسات جذب التمويل المناخي محددة السياق وشاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسارات والنهج المبينة في المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان النامية بموجب اتفاق باريس، وتضمن تدفقات التمويل إلى جميع القطاعات والحلول لمعالجة تغير المناخ، بما في ذلك تقنيات خفض الكربون وإزالته، مؤكدا أهمية أيضا أن تبني سياسات عالمية من أعلى إلى أسفل يهدد بالحد من التدفقات المالية إلى البلدان النامية وتقييد العمل المناخي والحد من تطوير التقنيات الحيوية.


وأعرب البديوي عن التطلع إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين و"الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ"، والمناقشات بشأن أساسية تمويل المناخ، خاصة فيما يتعلق بهدف التمويل الجديد الذي سيحل محل التزام البلدان المتقدمة بتقديم مبلغ 100 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا حرص دول المجلس على العمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي للتوصل إلى نتيجة يمكن أن تعزز العمل المناخي في البلدان النامية.







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