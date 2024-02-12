مجلس الأمن يستعرض تطورات الوضع بليبيا فى جلسة خاصة الخميس المقبل

MENAFN - Youm7) يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا خاصا يوم الخميس المقبل لاستعراض الأوضاع فى ليبيا وهو اجتماع دورى يعقده المجلس كل شهرين لاستعراض مستجدات الأوضاع فى ليبيا.



و من المقرر أن يلقى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية فى ليبيا عبد اللاه باثيلى كلمة يستعرض فيها تقرير الجهود الأممية المبذولة لدعم استقرار ليبيا وأوضاع الأمن والأوضاع الإنسانية هناك.



سيشارك أيضا فى أعمال الجلسة السفير يامزاكى كوزوكى ( اليابان ) بصفته رئيسا للجنة العقوبات الأممية على ليبيا التى تعمل منذ العام 1970 حيث سيطلع رئيس اللجنة أعضاء مجلس الأمن عن سير اعمالها، وكذلك سيشارك فى أعمال الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة لاستعراض تقرير الأمم المتحدة الدورى حول ليبيا.



