أمين عام التعاون الخليجي: الدول الأعضاء تملك رؤى رائدة وحريصة على التكامل

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس حريصون على استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي ظل ذلك تعمل دول المجلس أيضاً على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في كلمة للبديوي، خلال ‏‏جلسة حوارية حول التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" المقامة في دبي.



وأشار البديوي إلى أن لدى دول المجلس رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، واستطاعت أن تتميز في تحقيقها عبر حكومات ذكية ديناميكية، مواكبةً للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن.



وأوضح أن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس تنمية رأس المال البشري، كونه الركيزة الأولى والأهم في المجتمع، فالمواطن هو محور التنمية الاقتصادية وكذلك استثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول مجلس التعاون وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة مساهمته كونه محركًا رئيسًا في الاقتصاد.



واختتم الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالتأكيد على تميز رؤى دول المجلس بمستوى عالٍ من الحوكمة والتنظيم، وكذلك المتابعة المتواصلة والحثيثة من القيادات العليا، إيماناً بأهمية المستهدفات الناتجة عنها.



