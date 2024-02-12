الجزائر تحتضن اجتماع اللجنة التنفيذية لمجالس الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي

(MENAFN
- Youm7) تحتضن الجزائر الاجتماع الـ 50 من اللجنة التنفيذية لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يومي الخميس والجمعة المقبلين بمدينة قسنطينة بشرقي البلاد.
وذكر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، في بيان، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد تعقد اجتماعها الخمسين بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة، وذلك يومي 15 و16 فبراير الجاري، بمدينة قسنطينة، بدعوة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري، الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف البيان أن رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، سيفتتح هذا الاجتماع بكلمة له، بالإضافة إلى كلمة من الأمين العام للاتحاد، محمد قريشي نياس، وذلك قبل بدء الجلسة الأولى من اجتماع اللجنتين التنفيذية والاقتصادية، الذي سيتم فيه اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الـ 17 للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023.
كما سيتم خلال الجلسة الثانية اعتماد التقرير الختامي و"إعلان الجزائر" الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك قبل قراءته أمام وسائل الإعلام.
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