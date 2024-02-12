الجزائر تحتضن اجتماع اللجنة التنفيذية لمجالس الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي

MENAFN - Youm7) تحتضن الجزائر الاجتماع الـ 50 من اللجنة التنفيذية لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يومي الخميس والجمعة المقبلين بمدينة قسنطينة بشرقي البلاد.



وذكر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، في بيان، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد تعقد اجتماعها الخمسين بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة، وذلك يومي 15 و16 فبراير الجاري، بمدينة قسنطينة، بدعوة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري، الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وأضاف البيان أن رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، سيفتتح هذا الاجتماع بكلمة له، بالإضافة إلى كلمة من الأمين العام للاتحاد، محمد قريشي نياس، وذلك قبل بدء الجلسة الأولى من اجتماع اللجنتين التنفيذية والاقتصادية، الذي سيتم فيه اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الـ 17 للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023.



كما سيتم خلال الجلسة الثانية اعتماد التقرير الختامي و"إعلان الجزائر" الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك قبل قراءته أمام وسائل الإعلام.