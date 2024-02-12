الرئيس العراقي يؤكد أهمية وضع برامج توعية بمخاطر التطرف

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية وضع برامج توعية بمخاطر التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر.



واستذكر الرئيس رشيد - في تدوينه على منصة "إكس"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - شهداء العراق من المواطنين وعناصر القوات الأمنية الذين بذلوا أنفسهم في محاربة الإرهاب الذي عانى العراق منه في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف، مشيرا إلى تمكن العراق من إفشال مخططات الإرهاب ومعالجة آثاره على المجتمع.