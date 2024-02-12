الرئيس العراقي يؤكد أهمية وضع برامج توعية بمخاطر التطرف

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية وضع برامج توعية بمخاطر التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخر.
واستذكر الرئيس رشيد - في تدوينه على منصة "إكس"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - شهداء العراق من المواطنين وعناصر القوات الأمنية الذين بذلوا أنفسهم في محاربة الإرهاب الذي عانى العراق منه في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف، مشيرا إلى تمكن العراق من إفشال مخططات الإرهاب ومعالجة آثاره على المجتمع.
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