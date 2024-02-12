اليوم.. ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

(MENAFN
- Youm7) يعقد اتحاد طلاب جامعة عين شم ، وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كل الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك على مسرح كلية البنات فى الفترة من 13 حتى 15 فبراير الجارى .
يأتى ذلك تحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، و نجلاء فتحي مدير القائم بعمل مدير إدارة النشاط الثقافي.
ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ضمن فعّاليّات اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحـو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
وينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.
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