Tuesday, 13 February 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم.. ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

2/12/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اتحاد طلاب جامعة عين شم ، وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كل الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك على مسرح كلية البنات فى الفترة من 13 حتى 15 فبراير الجارى .



يأتى ذلك تحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، و نجلاء فتحي مدير القائم بعمل مدير إدارة النشاط الثقافي.



ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ضمن فعّاليّات اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحـو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .



وينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.












MENAFN12022024000132011024ID1107844040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث