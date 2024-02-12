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توصيات وزارة الزراعة لمزارعى محصول الموالح خلال شهر فبراير

2/12/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزرعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير.



وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في الآتي:

التسميد



1- في حالة الرى بالتنقيط 300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان او على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان + 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان.



2- فى حالة الرى بالغمر
200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم.



التسميد بالعناصر الصغرى



3- فى حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء) تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية.





4- الإستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).



- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة



8- مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.
















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