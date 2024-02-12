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الصحة تكشف الخدمات والفحوص الطبية لرعاية كبار السن

2/12/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة عدد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن
من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحي والتمريض أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.



وأضاف عبد الرازق أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



وأوضح الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية، من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.



وأشار الدكتور محمد عبد الله، إلى أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.












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