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خطوات الحصول على قرض المشروع القومى للبتلو.. تعرف عليها

2/12/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Youm7) يسهم مشروع البتلو بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية وتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق للقضاء على جشع التجار وخدمة صغار المربين، فهناك جهود كبيرة اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة الإنتاجية من اللحوم منها الاهتمام بالرعاية والخدمات البيطرية وحملات تحصين الماشية، بإلإضافة إلى عقد الندوات الارشادية والتثقيفية للمربين لسد الفجوة فى اللحوم الحمراء عن طريق تشجيع تسمين للبتلو بدلًا من ذبح العجول الصغيرة.



وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات الاستفادة من المشروع القومى للبتلو.



‎1- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى .



2-
يمكن الاستفادة من مزايا منظومة "الرقمنة الحكومية" والحصول على القرض عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، والبحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت قرضًا أو طلبًا للترخيص أو التحديث ورفع الكفاءة.



3- التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

4- يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول الزراعى المصرى او الأهلي المصري للتأكد من وجود مكان مناسب و مساحة كافية للتربية والإيواء.



5-التأمين على الرؤوس فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضه فور إستلام المستفيد لها.


















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