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روسيا وغينيا بيساو تبحثان الشراكة الاستثمارية

2/12/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع وزير الموارد الطبيعية في غينيا بيساو، مالام سامبو، توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الشراكة الاستثمارية.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الروسية - بحسب وكالة "تاس" الروسية - بأنه "خلال محادثة شاملة، تمت مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وبيساو".


وأضاف: "علاوة على ذلك، تم التأكيد على رغبة موسكو وبيساو في تعميق الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الشراكة الاستثمارية، مع التركيز على ضمان الظروف المواتية للتعاون متبادل المنفعة".


ويتواجد وزير الموارد الطبيعية في غينيا بيساو حاليًا في موسكو في زيارة عمل.







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