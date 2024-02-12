روسيا وغينيا بيساو تبحثان الشراكة الاستثمارية

(MENAFN
- Youm7) بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع وزير الموارد الطبيعية في غينيا بيساو، مالام سامبو، توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الشراكة الاستثمارية.
وأفاد بيان صدر عن الخارجية الروسية - بحسب وكالة "تاس" الروسية - بأنه "خلال محادثة شاملة، تمت مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وبيساو".
وأضاف: "علاوة على ذلك، تم التأكيد على رغبة موسكو وبيساو في تعميق الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الشراكة الاستثمارية، مع التركيز على ضمان الظروف المواتية للتعاون متبادل المنفعة".
ويتواجد وزير الموارد الطبيعية في غينيا بيساو حاليًا في موسكو في زيارة عمل.
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