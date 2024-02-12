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وزير خارجية فرنسا: نتعاون مع ألمانيا وبولندا ضد الهجمات المعلوماتية الروسية

2/12/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه : "إن بلاده وألمانيا وبولندا ستعلن خلال اجتماعها
عن تعاون جديد ضد المعلومات المضللة والهجمات المعلوماتية الروسية"..مضيفا : "أنه حتى الآن، تم شن الهجمات عبر مواقع إخبارية مزيفة".


وأوضح وزير خارجية فرنسا - في مقابلة مع صحيفة (ويست-فرانس) الإقليمية الفرنسية اليومية - أن الدول الثلاثة وقعت ضحية لاستراتيجية موسكو لزعزعة الاستقرار..قائلا :"سنكشف للرأي العام بكل شفافية أدوات هذا التضليل.. وسنكشف عن الاعتداءات التي ترتكب.. وبالدليل".


وأشار إلى العناصر المتوافقة التي تشير إلى أن هناك عمليات خاملة وأدوات يمكن تفعيلها في أي وقت، خاصة خلال الانتخابات في الدول الثلاثة.


ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا أنالينا بيربوك وبولندا رادوسلاف سيكورسكي في وقت لاحق اليوم اجتماعا في قصر "لا سيل سان كلو" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك حيث تتصدر مسألة مواجهة عمليات التضليل الأجنبية خاصة القادمة من روسيا جدول أعمالهم بالإضافة إلى سبل دعم أوكرانيا.


وسوف يجري وزراء الخارجية محادثاتهم في إطار اجتماع عمل يطلق عليه "مثلث فايمار" الذي أسسته الدول الثلاثة في عام 1991 للعمل معا بشأن القضايا الأوروبية ، وسوف يناقشون سبل دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.


يشار إلى أن وزير خارجية فرنسا كان قد أعلن في نفس اليوم الذي تولى فيه منصبه الجديد أن مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديمقراطية ، حيث كانت كييف هي المكان الذي اختاره الوزير في أول زيارة رسمية له قبل أن يتوجه إلى برلين ووارسو.








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