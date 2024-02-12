اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 106 ملايين دولار لأوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) تعهدت اليابان بتقديم مساعدات بقيمة 15.8 مليار ين (106 ملايين دولار) لدعم إعمار أوكرانيا من أضرار الحرب في سبعة مجالات، بما في ذلك البنية التحتية وإزالة الألغام.
وذكرت مصادر مطلعة يابانية، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن أنه من المتوقع أن تتفق حكومتا البلدين على مشاركة اليابان في إعمار الدولة الأوروبية بعد الحرب، وتوقيع أكثر من 10 مذكرات تعاون في المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده في 19 فبراير في عاصمة اليابان، طوكيو.
وأضافت المصادر المطلعة أنه سيتم استخدام المساعدات البالغة 15.8 مليار ين لتوفير معدات إزالة الألغام والجسور المؤقتة من بين الموارد الأخرى اللازمة بشكل عاجل لتعزيز جهود الإعمار في الدولة التي مزقتها الحرب.
وتابعت قائلة إن مجالات التعاون السبعة تشمل أيضا التوسع الزراعي وتحسين الوضع الإنساني والتكنولوجيا الحيوية والتطور الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الحوكمة وإجراءات مكافحة الفساد.
وأفادت المصادر بأن مذكرات التعاون التي سيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع تشمل تلك المتعلقة بالرعاية الطبية والأمن الإلكتروني ومشاريع مزارع الرياح.
وأشارت إلى إن الحكومتين تخططان لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق استثماري يهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع إعادة الإعمار.
وأضافوا أنه من المتوقع أيضًا أن توقع اليابان وأوكرانيا معاهدة للقضاء على الازدواج الضريبي على الشركات التي تمارس أعمالًا في أوكرانيا.
ويأتي المؤتمر في طوكيو -المقرر عقده قبل الذكرى السنوية الثانية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير- في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تضاؤل الدعم العسكري لأوكرانيا من الدول الغربية.
وفي يناير الماضي، أعلنت طوكيو عن مساهمة بقيمة 37 مليون دولار في صندوق حلف شمال الأطلسي لتوفير المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الكشف عن الطائرات بدون طيار، لكن اليابان لا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية بموجب دستورها السلمي.
وتهدف اليابان إلى إظهار التزامها بدعم أوكرانيا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وستدعم الشركات اليابانية التي تطلق أعمالا تجارية في البلاد.
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