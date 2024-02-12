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اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 106 ملايين دولار لأوكرانيا

2/12/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) تعهدت اليابان بتقديم مساعدات بقيمة 15.8 مليار ين (106 ملايين دولار) لدعم إعمار أوكرانيا من أضرار الحرب في سبعة مجالات، بما في ذلك البنية التحتية وإزالة الألغام.



وذكرت مصادر مطلعة يابانية، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن أنه من المتوقع أن تتفق حكومتا البلدين على مشاركة اليابان في إعمار الدولة الأوروبية بعد الحرب، وتوقيع أكثر من 10 مذكرات تعاون في المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده في 19 فبراير في عاصمة اليابان، طوكيو.



وأضافت المصادر المطلعة أنه سيتم استخدام المساعدات البالغة 15.8 مليار ين لتوفير معدات إزالة الألغام والجسور المؤقتة من بين الموارد الأخرى اللازمة بشكل عاجل لتعزيز جهود الإعمار في الدولة التي مزقتها الحرب.



وتابعت قائلة إن مجالات التعاون السبعة تشمل أيضا التوسع الزراعي وتحسين الوضع الإنساني والتكنولوجيا الحيوية والتطور الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الحوكمة وإجراءات مكافحة الفساد.



وأفادت المصادر بأن مذكرات التعاون التي سيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع تشمل تلك المتعلقة بالرعاية الطبية والأمن الإلكتروني ومشاريع مزارع الرياح.



وأشارت إلى إن الحكومتين تخططان لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق استثماري يهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع إعادة الإعمار.



وأضافوا أنه من المتوقع أيضًا أن توقع اليابان وأوكرانيا معاهدة للقضاء على الازدواج الضريبي على الشركات التي تمارس أعمالًا في أوكرانيا.



ويأتي المؤتمر في طوكيو -المقرر عقده قبل الذكرى السنوية الثانية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير- في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تضاؤل الدعم العسكري لأوكرانيا من الدول الغربية.



وفي يناير الماضي، أعلنت طوكيو عن مساهمة بقيمة 37 مليون دولار في صندوق حلف شمال الأطلسي لتوفير المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الكشف عن الطائرات بدون طيار، لكن اليابان لا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية بموجب دستورها السلمي.



وتهدف اليابان إلى إظهار التزامها بدعم أوكرانيا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وستدعم الشركات اليابانية التي تطلق أعمالا تجارية في البلاد.


















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