الكونجرس يمرر مشروع قانون مساعدات بـ95.34 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

MENAFN - Youm7) صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح دفع حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان نحو إقرار محتمل يوم الأربعاء، متجاوزا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام.

وكان قد أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون الإثنين أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

وأوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.











