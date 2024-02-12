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بولندا تستقبل أكثر من 61 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 3 أيام الماضية

2/12/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت قوات حرس الحدود البولندية أنه تم خلال الثلاثة أيام الماضية استقبال نحو 61 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا.



وذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن نحو 62 ألفا و700 لاجئ أوكراني غادروا بولندا من يوم الجمعة وحتى الأحد الماضي عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.



واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 نحو 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.



يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.












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