بولندا تستقبل أكثر من 61 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 3 أيام الماضية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت قوات حرس الحدود البولندية أنه تم خلال الثلاثة أيام الماضية استقبال نحو 61 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا.
وذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن نحو 62 ألفا و700 لاجئ أوكراني غادروا بولندا من يوم الجمعة وحتى الأحد الماضي عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.
واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 نحو 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
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