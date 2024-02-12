الطلائع يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للاتحاد

MENAFN - Youm7) ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهةالاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريراً فنياً من جهازه المعاون عن مباريات الاتحاد السكندري الأخيرة، سواء بالدوري أو كأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته باللقاء المقبل بالدوري.

ويستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى

الطلائع

عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الاصابة.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة.ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، ولايزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من الاصابةفيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائعللإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.أثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافعطلائع الجيش،إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجمطلائع الجيشإصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.