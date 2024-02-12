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اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن اليوم لحسم تشكيل جهازه المعاون

2/12/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة اليوم مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل المؤتمر الصحفي الذى يعقده المدير الفني غدا، الأربعاء، للكشف عن جهازه المعاون بالكامل.

ووصل حسام حسن القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من كوت ديفوار بعدما تلقى دعوة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا، ويتطرق اجتماع اليوم كذلك لمناقشة خطط المنتخب، خاصة معسكر مارس المقبل الذى يشهد دورة ودية دولية في الإمارات.

وتحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حسام وإبراهيم يمتلكان مهارات وخبرات كبيرة على صعيد اللعب والتدريب، وهما خيار موفق لقيادة المنتخب الوطني تم بالإجماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.








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