اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن اليوم لحسم تشكيل جهازه المعاون

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- Youm7) يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة اليوم مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل المؤتمر الصحفي الذى يعقده المدير الفني غدا، الأربعاء، للكشف عن جهازه المعاون بالكامل.
ووصل حسام حسن القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من كوت ديفوار بعدما تلقى دعوة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا، ويتطرق اجتماع اليوم كذلك لمناقشة خطط المنتخب، خاصة معسكر مارس المقبل الذى يشهد دورة ودية دولية في الإمارات.
وتحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حسام وإبراهيم يمتلكان مهارات وخبرات كبيرة على صعيد اللعب والتدريب، وهما خيار موفق لقيادة المنتخب الوطني تم بالإجماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.
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