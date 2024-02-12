انطلاق بطولة هيوستن لرجال الاسكواش بأمريكا بمشاركة 8 مصريين

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة هيوستن لرجال الاسكواش، التى تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

وجاءت منافسات المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:



يحيى النوساني وفاركاز بلاسز

علي أبو العنين وأندرية ديجولاس

كريم الحمامي وسايمون هربرت

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري

علي فرج

لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.