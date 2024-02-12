انطلاق بطولة هيوستن لرجال الاسكواش بأمريكا بمشاركة 8 مصريين

(MENAFN
- Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة هيوستن لرجال الاسكواش، التى تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.
وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.
وجاءت منافسات المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:
يحيى النوساني وفاركاز بلاسز
علي أبو العنين وأندرية ديجولاس
كريم الحمامي وسايمون هربرت
ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري
علي فرج
لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.
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