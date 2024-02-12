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علاء نبيل يراجع السير الذاتية لمدربى المنتخبات

2/12/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مراجعة السير الذاتية لمدربى المنتخبات الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير التى وضعها اتحاد الكرة قبل تشكيل المنتخبات الوطنية.

ويجهز علاء نبيل لعقد مؤتمر صحفى موسع لإعلان خطة تطوير الكرة المصرية التى سيتم الاتفاق عليها مع مجلس إدارة الاتحاد.

ويعكف علاء نبيل حالياً على وضع ملامح الخطة كاملة وتشمل تطوير الكرة المصرية بداية من قطاعات الناشئين، قبل عرضها على المجلس واعتمادها ثم الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى بحضور جميع وسائل الإعلام.

واتفق اتحاد الكرة مع
حسام حسن
المدير الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية فى الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.
وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً تنسيقياً مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.
جاء ذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي يقام بالإمارات، ويشهد مشاركة منتخب مصر فى دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.








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