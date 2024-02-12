الوكالة الوطنية للاعلام: مقتل عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 2 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن "حركة الجهاد الإسلامي" نعت اثنين من عناصرها قتلا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة عن (سرايا القدس) الجناح العسكري للحركة القول إن العنصرين "ارتقيا ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".
وأعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية في وقت سابق اليوم مقتل أحد عناصرها في قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان فيما نعت "المقاومة" اثنين من عناصرها.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.(النهاية)
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