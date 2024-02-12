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الوكالة الوطنية للاعلام: مقتل عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان

2/12/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 2 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن "حركة الجهاد الإسلامي" نعت اثنين من عناصرها قتلا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة عن (سرايا القدس) الجناح العسكري للحركة القول إن العنصرين "ارتقيا ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".
وأعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية في وقت سابق اليوم مقتل أحد عناصرها في قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان فيما نعت "المقاومة" اثنين من عناصرها.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.(النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع



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