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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن إيقاف وتغريم عدد من لاعبي المنتخب

2/12/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 2 (كونا) -- أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين قرارات بحق عدد من لاعبي المنتخب الأول للعبة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة أوضحت ان القرارات تضمنت تغريم اللاعب سلمان الفرج من نادي (الهلال) بمبلغ 100 ألف ريال (نحو 666ر26 الف دولار) بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام الى المنتخب عقب استدعائه للمعسكر التحضيري الذي أقيم في أكتوبر الماضي حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام.
وأوضحت اللجنة أنه تم تغريم اللاعب سلطان الغنام من نادي (النصر) مبلغ 200 ألف ريال (نحو 333ر53 الف دولار) وذلك على خلفية طلبه من مدرب المنتخب روبرتو مانشيني إعفاءه من الانضمام للمعسكر قبيل كأس آسيا 2023.
وأضافت الوكالة أن اللجنة قررت كذلك إيقاف اللاعبين محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال (نحو 333ر53 الف دولار) لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة كانت لا تزال قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر.
وأفادت بأن اللجنة قررت إيقاف اللاعب نواف العقيدي من نادي (النصر) 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر وإرسال رسالة متضمنة الإساءة وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب. (النهاية)

ع ش / ر ج



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