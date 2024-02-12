الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن إيقاف وتغريم عدد من لاعبي المنتخب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 2 (كونا) -- أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين قرارات بحق عدد من لاعبي المنتخب الأول للعبة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة أوضحت ان القرارات تضمنت تغريم اللاعب سلمان الفرج من نادي (الهلال) بمبلغ 100 ألف ريال (نحو 666ر26 الف دولار) بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام الى المنتخب عقب استدعائه للمعسكر التحضيري الذي أقيم في أكتوبر الماضي حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام.
وأوضحت اللجنة أنه تم تغريم اللاعب سلطان الغنام من نادي (النصر) مبلغ 200 ألف ريال (نحو 333ر53 الف دولار) وذلك على خلفية طلبه من مدرب المنتخب روبرتو مانشيني إعفاءه من الانضمام للمعسكر قبيل كأس آسيا 2023.
وأضافت الوكالة أن اللجنة قررت كذلك إيقاف اللاعبين محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال (نحو 333ر53 الف دولار) لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة كانت لا تزال قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر.
وأفادت بأن اللجنة قررت إيقاف اللاعب نواف العقيدي من نادي (النصر) 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر وإرسال رسالة متضمنة الإساءة وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب. (النهاية)
ع ش / ر ج
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