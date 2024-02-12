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إسبانيا تؤكد التزامها بحل الدولتين وعدم بيعها الأسلحة للكيان المحتل منذ أكتوبر الماضي

2/12/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين التزام بلاده بالتحرك نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط على أساس تطبيق حل الدولتين فيما أكد أن إسبانا لم تقدم على بيع الأسلحة للكيان المحتل منذ أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن ألباريس أجرى اليوم الاثنين لقاءين منفصلين مع سفيري فلسطين والكيان الإسرائيلي المحتل لدى إسبانيا لتقييم الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف البيان ان ألباريس كرر في لقاءيه مع السفيرين في العاصمة (مدريد) دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مؤكدا قلقه إزاء الوضع الحرج في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وفي بيان مقتضب آخر أكدت الوزارة أن إسبانيا لم تصرح بأي عملية لبيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي المحتل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد أيام من عودة ألباريس من جولته الخليجية التي شملت قطر والسعودية والامارات وزيارته إلى لبنان والعراق نهاية الشهر الماضي. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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