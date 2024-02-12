إسبانيا تؤكد التزامها بحل الدولتين وعدم بيعها الأسلحة للكيان المحتل منذ أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين التزام بلاده بالتحرك نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط على أساس تطبيق حل الدولتين فيما أكد أن إسبانا لم تقدم على بيع الأسلحة للكيان المحتل منذ أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن ألباريس أجرى اليوم الاثنين لقاءين منفصلين مع سفيري فلسطين والكيان الإسرائيلي المحتل لدى إسبانيا لتقييم الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف البيان ان ألباريس كرر في لقاءيه مع السفيرين في العاصمة (مدريد) دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مؤكدا قلقه إزاء الوضع الحرج في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وفي بيان مقتضب آخر أكدت الوزارة أن إسبانيا لم تصرح بأي عملية لبيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي المحتل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد أيام من عودة ألباريس من جولته الخليجية التي شملت قطر والسعودية والامارات وزيارته إلى لبنان والعراق نهاية الشهر الماضي. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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