إيران تدين غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 12 – 2 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم الاثنين الغارات الجوية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين بينهم أطفال.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن "تهديد الكيان الصهيوني بشأن هجوم بري على مدينة رفح التي تستضيف أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يمكن أن يتسبب بكارثة إنسانية وجريمة حرب أخرى ضد المدنيين العزل في هذه المدينة".
وحذر كنعاني من "العواقب الخطيرة لهذا العمل الهمجي" معربا عن قلقه من استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة لمنع استمرار العدوان على قطاع غزة وتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية فيه.
وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. (النهاية)
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