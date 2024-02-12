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إيران تدين غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة

2/12/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 12 – 2 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم الاثنين الغارات الجوية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين بينهم أطفال.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن "تهديد الكيان الصهيوني بشأن هجوم بري على مدينة رفح التي تستضيف أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يمكن أن يتسبب بكارثة إنسانية وجريمة حرب أخرى ضد المدنيين العزل في هذه المدينة".
وحذر كنعاني من "العواقب الخطيرة لهذا العمل الهمجي" معربا عن قلقه من استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة لمنع استمرار العدوان على قطاع غزة وتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية فيه.
وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. (النهاية)

م و / ر ج


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