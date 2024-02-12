السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين (الأهلي) و(الزمالك) في 8 مارس المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 2 (كونا) -- أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة اليوم الاثنين عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي (الأهلي) و(الزمالك) في 8 مارس المقبل على استاد (الأول بارك) بالعاصمة الرياض.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مسابقة كأس مصر التي يقام فيها النهائي خارج الملاعب المصرية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة.
وأضاف المسحل أن إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في كافة المجالات في تحقيق المستهدفات لتكون المملكة وجهة رياضية عالمية أولى.
ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام تأكيده أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي.
وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها موسم الرياض إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعا غير مسبوق.
ويأمل (الأهلي) في حصد اللقب للمرة ال 39 في تاريخه فيما يأمل (الزمالك) في حصد اللقب ال 29. (النهاية)
ع ش / م م ج
MENAFN12022024000071011013ID1107844021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.