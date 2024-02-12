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السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين (الأهلي) و(الزمالك) في 8 مارس المقبل

2/12/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 2 (كونا) -- أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة اليوم الاثنين عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي (الأهلي) و(الزمالك) في 8 مارس المقبل على استاد (الأول بارك) بالعاصمة الرياض.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مسابقة كأس مصر التي يقام فيها النهائي خارج الملاعب المصرية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة.
وأضاف المسحل أن إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في كافة المجالات في تحقيق المستهدفات لتكون المملكة وجهة رياضية عالمية أولى.
ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام تأكيده أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي.
وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها موسم الرياض إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعا غير مسبوق.
ويأمل (الأهلي) في حصد اللقب للمرة ال 39 في تاريخه فيما يأمل (الزمالك) في حصد اللقب ال 29. (النهاية)

ع ش / م م ج




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