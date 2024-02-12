(الشؤون): توجيهات أميرية سامية بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل الخدمات لهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الإثنين الحرص على مواصلة العمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الأميرية السامية بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المطيري نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح في حفل تكريم أبناء الكويت البررة والفائزين بمسابقة جائزة البغلي للابن البار للعام 2023.
وثمن عاليا توجيهات القيادة السياسية ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمة لهم.
وأضاف أن مسيرة العمل الاجتماعي في دولة الكويت تسير بخطى تبعث على الارتياح والاطمئنان مشيدا في هذا الصدد بدور منظمات المجتمع المدني ومنها مبرة إبراهيم البغلي للابن البار التي تعد مثالا يحتذى.
وأعرب عن سعادته للمشاركة في تكريم كوكبة من أبناء الكويت البررة الذين نذروا أنفسهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات.
وأكد المطيري أن مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الجھد تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الأدبية والاجتماعية تجاه القضايا المتعلقة بتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن وإيمانا منها بأهمية تفعيل برامج الشراكة الاجتماعية مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع.
وأفاد بأن (الشؤون) ترعى منذ عام 2007 مشروع جائزة البغلي للابن البار وأخذت على عاتقها دعم مبرة إبراهيم البغلي في توجيه البرامج والأنشطة لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبر الوالدين من خلال هذا المشروع التطوعي "الذي يحق لنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للإنجازات التي حققها طوال السنوات الـ17 الماضية".
وتقدم المطيري بالشكر والعرفان لكافة الفائزين والمكرمين في هذه الجائزة تقديرا لعطائهم المتميز والذين يعتبرون بمثابة القدوة الصالحة للأجيال المقبلة.
كما تقدم بجزيل الشكر إلى راعي جائزة البغلي للابن البار إبراهيم طاهر البغلي نظير دوره في دعم رسالة (الشؤون) تجاه رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبر الوالدين من خلال رعايته ودعمه المتميز لتنفيذ فعاليات هذه الجائزة للسنة الـ17 على التوالي. (النهاية)
م ذ / ع ع ح / م ص ع
MENAFN12022024000071011013ID1107844020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.