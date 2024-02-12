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(الشؤون): توجيهات أميرية سامية بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل الخدمات لهم

2/12/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الإثنين الحرص على مواصلة العمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الأميرية السامية بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المطيري نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح في حفل تكريم أبناء الكويت البررة والفائزين بمسابقة جائزة البغلي للابن البار للعام 2023.
وثمن عاليا توجيهات القيادة السياسية ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية كبار السن وتقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمة لهم.
وأضاف أن مسيرة العمل الاجتماعي في دولة الكويت تسير بخطى تبعث على الارتياح والاطمئنان مشيدا في هذا الصدد بدور منظمات المجتمع المدني ومنها مبرة إبراهيم البغلي للابن البار التي تعد مثالا يحتذى.
وأعرب عن سعادته للمشاركة في تكريم كوكبة من أبناء الكويت البررة الذين نذروا أنفسهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات.
وأكد المطيري أن مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الجھد تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الأدبية والاجتماعية تجاه القضايا المتعلقة بتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن وإيمانا منها بأهمية تفعيل برامج الشراكة الاجتماعية مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع.
وأفاد بأن (الشؤون) ترعى منذ عام 2007 مشروع جائزة البغلي للابن البار وأخذت على عاتقها دعم مبرة إبراهيم البغلي في توجيه البرامج والأنشطة لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبر الوالدين من خلال هذا المشروع التطوعي "الذي يحق لنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للإنجازات التي حققها طوال السنوات الـ17 الماضية".
وتقدم المطيري بالشكر والعرفان لكافة الفائزين والمكرمين في هذه الجائزة تقديرا لعطائهم المتميز والذين يعتبرون بمثابة القدوة الصالحة للأجيال المقبلة.
كما تقدم بجزيل الشكر إلى راعي جائزة البغلي للابن البار إبراهيم طاهر البغلي نظير دوره في دعم رسالة (الشؤون) تجاه رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبر الوالدين من خلال رعايته ودعمه المتميز لتنفيذ فعاليات هذه الجائزة للسنة الـ17 على التوالي. (النهاية)

م ذ / ع ع ح / م ص ع


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