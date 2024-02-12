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العاهل الاردني يحذر من كارثة انسانية اخرى جراء اي هجوم اسرائيلي محتمل على رفح

2/12/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 2 (كونا) -– حذر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين من وقوع "كارثة انسانية" اخرى جراء اي هجوم اسرائيلي محتمل على مدينة رفح مؤكدا الحاجة للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحركة حماس وتكثيف المساعدات الانسانية للنازحين الفلسطينيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الامريكي جو بايدن مع العاهل الاردني عقب مباحثات ثنائية جمعت الزعيمين في البيت الابيض.
وقال الملك عبدالله ان "اي هجوم اسرائيلي على رفح سيؤدي الى كارثة انسانية اخرى فهناك نحو مليون شخص نزحوا الى رفح منذ بداية الحرب ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي".
واضاف ان "زيارتي اليوم تحمل قيمة اضافية حيث اننا نحتفل بمرور 75 عاما على شراكتنا الاستراتيجية وللاسف تتزامن تلك الذكرى مع أسوأ كارثة انسانية تمر بها المنطقة".
واكد الحاجة الى وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية عبر كافة المعابر للمدنيين الفلسطينيين.
وقال بهذا الصدد إن "القيود التي تفرضها اسرائيل على المساعدات الانسانية تفاقم الوضع الانساني ولا يمكن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ان تعمل وسط تلك الظروف" داعيا الى تكثيف الدعم للوكالة الاممية.
وشدد على ان الدعوات لتهجير الفلسطينيين "تبعث على القلق وتنذر بالخطر كما يجب الا نتجاهل الوضع في الضفة الغربية والقدس".
ونبه الى ان التصعيد المستمر على ايدي المستوطنين واستمرار توسيع الانشطة الاستيطانية من شأنه ان يبث الفوضى في المنطقة "فلا يمكن ان يتحقق سلام دون افق سياسي والقوة العسكرية ليست الحل".
ودعا العاهل الاردني الى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتحقيق السلام الدائم على اساس حل الدولتين معتبرا انه الحل الوحيد الذي يمكن ان يضمن السلام والامن لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين مؤكدا استعداد الاردن للعمل مع واشنطن على ذلك.
من جانبه قال الرئيس بايدن ان المباحثات مع العاهل الاردني ركزت على قضية الشرق الاوسط والحرب بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحماس.
واوضح "أننا ناقشنا العمل على اتفاق خاص للرهائن بين حماس واسرائيل للوصول الى وقفات ممتدة على مدى اسابيع تساعد في الوصول الى اتفاق اكثر ديمومة بين الطرفين" مشددا على ان واشنطن تولي اهمية قصوى لاعادة الرهائن ووقف تهديد سلامتهم.
وأقر بوجود "بعض الفجوات" التي تعرقل التوصل الى الاتفاق حاليا "وسنعمل كل ما بوسعنا" على ذلك.
واكد الرئيس الامريكي مجددا ان "اي عملية عسكرية كبرى في رفح يجب الا تمضي دون وجود خطة لحماية المدنيين النازحين".
وقال "كما اننا نعارض اي تهجير للفلسطينيين في غزة" داعيا في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية الى ادخال اصلاحات على عملها تمهيدا لتوليها حكم غزة "بعد القضاء على حماس".
واضاف انه ناقش مع العاهل الاردني كيفية ادخال المزيد من المساعدات الى غزة مشيرا الى انه طلب من الكونغرس "الموافقة على حزمة المساعدات لاسرائيل والتي تتضمن ايضا مساعدات انسانية للفلسطينيين".
واشار الى ان هناك مئات الالاف من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول الى الحاجات الاساسية "ونعمل بشكل مكثف لضمان وصول المساعدات الانسانية للنازحين" مثمنا دور الاردن في هذا الصدد. (النهاية)

أ م م / ر ج



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