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(بنتاغون): اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش شكل التواجد الأمريكي المستقبلي

2/12/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الإثنين إن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية ستناقش الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى شكل التواجد الأمريكي المستقبلي في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق أود أن أشير إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش الشكل الذي سيبدو عليه الوجود الأمريكي من حيث صلته بالعلاقة بين البلدين"
وجدد رايدر التأكيد على أن القوات الأمريكية متواجدة في العراق "بناء على دعوة من الحكومة العراقية" نافيا معرفته "بأي طلب رسمي محدد في هذا الوقت لمغادرة القوات الأمريكية" ومؤكدا "اننا سنستمر في إطلاعكم على آخر المستجدات" بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمحادثات اللجنة قال رايدر "ليس لدي جدول زمني وعلى حد علمي لم يتم تحديد ذلك بالضرورة" خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد في بغداد.
وأوضح "بطبيعة الحال سيتم اتخاذ هذا القرار داخل اللجنة وبالتشاور مع الحكومة العراقية."
وجاء تعليق (بنتاغون) غداة إعلان العراق أنه استأنف أمس الأحد المحادثات مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.
وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحي رسول في بيان أن "اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتمعت في بغداد مع قوات التحالف الدولي لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشار إلى أنه بناء على هذه الاجتماعات سيصاغ جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى انهاء مهمة قوات التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية.
وأكد أن الاجتماعات ستتواصل دوريا لإتمام عمل اللجنة العسكرية بالسرعة الممكنة.
وعقدت الجولة الاولى من المباحثات في بغداد في 27 يناير الماضي لكنها توقفت بسبب التصعيد الذي شهدته المنطقة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والذي أعلنت عنه واشنطن في اليوم التالي.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أواخر يناير الماضي أن بلاده والعراق يقتربان من بدء عقد اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية "لتطلقا بذلك عملية التزم بها الطرفان في خلال الحوار الأمني المشترك الذي عقد في واشنطن يومي 7 و8 أغسطس 2023" وهو ما يعكس وفقا لبيان أوستن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالاستقرار الإقليمي وسيادة العراق. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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