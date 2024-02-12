(بنتاغون): اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش شكل التواجد الأمريكي المستقبلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الإثنين إن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية ستناقش الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى شكل التواجد الأمريكي المستقبلي في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق أود أن أشير إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش الشكل الذي سيبدو عليه الوجود الأمريكي من حيث صلته بالعلاقة بين البلدين"
وجدد رايدر التأكيد على أن القوات الأمريكية متواجدة في العراق "بناء على دعوة من الحكومة العراقية" نافيا معرفته "بأي طلب رسمي محدد في هذا الوقت لمغادرة القوات الأمريكية" ومؤكدا "اننا سنستمر في إطلاعكم على آخر المستجدات" بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمحادثات اللجنة قال رايدر "ليس لدي جدول زمني وعلى حد علمي لم يتم تحديد ذلك بالضرورة" خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد في بغداد.
وأوضح "بطبيعة الحال سيتم اتخاذ هذا القرار داخل اللجنة وبالتشاور مع الحكومة العراقية."
وجاء تعليق (بنتاغون) غداة إعلان العراق أنه استأنف أمس الأحد المحادثات مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.
وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحي رسول في بيان أن "اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتمعت في بغداد مع قوات التحالف الدولي لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشار إلى أنه بناء على هذه الاجتماعات سيصاغ جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى انهاء مهمة قوات التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية.
وأكد أن الاجتماعات ستتواصل دوريا لإتمام عمل اللجنة العسكرية بالسرعة الممكنة.
وعقدت الجولة الاولى من المباحثات في بغداد في 27 يناير الماضي لكنها توقفت بسبب التصعيد الذي شهدته المنطقة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والذي أعلنت عنه واشنطن في اليوم التالي.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أواخر يناير الماضي أن بلاده والعراق يقتربان من بدء عقد اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية "لتطلقا بذلك عملية التزم بها الطرفان في خلال الحوار الأمني المشترك الذي عقد في واشنطن يومي 7 و8 أغسطس 2023" وهو ما يعكس وفقا لبيان أوستن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالاستقرار الإقليمي وسيادة العراق. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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