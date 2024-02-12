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اجتماع مثلث (فايمار) يؤكد العمل لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قوة

2/12/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 2 (كونا) -- اكدت فرنسا وألمانيا وبولندا اليوم الاثنين العمل لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر اتحادا وأقوى وأكثر قدرة على مواجهة القضايا الأمنية الحالية.
جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة اجتماع (مثلث فايمار) في (لا سيل سان كلاود) لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا.
واكد الوزراء من جديد عزمهم على إعطاء زخم جديد لهذا التعاون الثلاثي قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية "للغزو الروسي لأوكرانيا" موضحين ان الاجتماع يعقد في وقت يتسم "بالغموض وعدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية".
واكد الوزراء ان "هذه الحالة الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية" كما أعربوا عن التزامهم بمنظمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وهي "موحدة وقوية".
واشار البيان إلى إعلانهم المكون من 10 نقاط لعام 1991 والذي بموجبه كان على (مثلث فايمار) تحديد المصالح الأساسية المشتركة المتعلقة بمستقبل أوروبا مشددين على ان قيمهم ومصالحهم الأساسية ستظل في صميم التزامهم المشترك في سياق عالمي متزايد الصعوبة.
ووعد الوزراء بتكثيف التنسيق داخل المثلث لوضعه في خدمة الاتحاد الأوروبي وجعله أداة مفيدة بشكل متزايد لبرنامج العمل الطموح في أوروبا.
وفي مواجهة التدهور غير المسبوق للبيئة الأمنية في أوروبا نتيجة حرب روسيا واسعة النطاق ضد أوكرانيا اكد الوزراء من جديد تصميم دولهم الثابت على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط شدد الوزراء على الحاجة للعمل على وجه السرعة في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة لتجنب التصعيد الإقليمي وإعادة إطلاق العملية السياسية نحو حل الدولتين.
وحث البيان على الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) مؤكدين "ان حربنا ضد الإرهاب لن تتوقف وسنستمر في معاقبة إرهابيي حماس".
واعربوا عن تصميمهم على العمل بحزم على المستوى الأوروبي لصالح عرض دولي موحد للسلام والأمن في المنطقة مدينين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وهو عنف غير مقبول وسيتم معاقبة المستوطنين. (النهاية)

م ع / ر ج



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