موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - وزارة الخارجية الفرنسية تعلن إجلاء 42 شخصا من قطاع غزة عبر معبر رفح بينهم مواطنون فرنسيون وموظفون في المعهد الثقافي الفرنسي.
اسلام اباد - حزبا (الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) و(الشعب الباكستاني البرلماني) الباكستانيان الرئيسيان يتفقان على التعاون سياسيا لإخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي بعد عدم تمكن أي حزب من الحصول على أغلبية واضحة في الانتخابات العامة.
طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه نجح في إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من على متن سفينة حربية دون الكشف عن ميزات ومدى هذا النوع من الصواريخ. (النهاية) ر ج
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