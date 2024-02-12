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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/12/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - وزارة الخارجية الفرنسية تعلن إجلاء 42 شخصا من قطاع غزة عبر معبر رفح بينهم مواطنون فرنسيون وموظفون في المعهد الثقافي الفرنسي.

اسلام اباد - حزبا (الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) و(الشعب الباكستاني البرلماني) الباكستانيان الرئيسيان يتفقان على التعاون سياسيا لإخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي بعد عدم تمكن أي حزب من الحصول على أغلبية واضحة في الانتخابات العامة.

طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه نجح في إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من على متن سفينة حربية دون الكشف عن ميزات ومدى هذا النوع من الصواريخ. (النهاية) ر ج

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