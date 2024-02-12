انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الاميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا) - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول الليلة الماضية عن اجراء انتخابات خاصة لملء المنصب الشاغر في الدائرة الانتخابية للكونعرس (26) في الولاية، والتي نشأت عن استقالة النائب بريان هيغينز، وستُجرى يوم الثلاثاء 30 نيسان القادم.
وقالت هوتشول في بيان وصل مراسل "بترا" في نيويورك نسحة منه انه "وفقًا لقانون الموظفين العموميين، ومع رحيل بريان هيغينز من الكونجرس، ستُجرى انتخابات خاصة لضمان التمثيل للمنطقة السادسة والعشرين في نيسان، وأعرب عن امتناني لخدمة براين وأتمنى له كل التوفيق وهو يبدأ فصلًا جديدًا من الخدمة وأتطلع إلى العمل مع خليفته لتحسين حياة سكان نيويورك".
الى ذلك، تجري اليوم الثلاثاء في نيويورك انتخابات خاصة لملء مقعد للكونغرس نشأ عن مغادرة عضو الكونغرس الاميركي عن الحزب الجمهوري جورح سانتوس لاتهامة بالفساد.
وسيختار الناخبون من الدائرة الثالثة في ولاية نيويورك بين المرشح الديمقراطي توم سوزي (61 سنة) والمرشحة الجمهورية مازي فيليب (44 سنة)، يهودية من اصل اثيوبي، والتي كانت خدمت في الجيش الاسرائيلي سابقا.
-- (بترا)
م د/ب ط
13/02/2024 06:57:18
MENAFN12022024000117011021ID1107844015
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