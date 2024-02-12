انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الاميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا) - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول الليلة الماضية عن اجراء انتخابات خاصة لملء المنصب الشاغر في الدائرة الانتخابية للكونعرس (26) في الولاية، والتي نشأت عن استقالة النائب بريان هيغينز، وستُجرى يوم الثلاثاء 30 نيسان القادم.

وقالت هوتشول في بيان وصل مراسل "بترا" في نيويورك نسحة منه انه "وفقًا لقانون الموظفين العموميين، ومع رحيل بريان هيغينز من الكونجرس، ستُجرى انتخابات خاصة لضمان التمثيل للمنطقة السادسة والعشرين في نيسان، وأعرب عن امتناني لخدمة براين وأتمنى له كل التوفيق وهو يبدأ فصلًا جديدًا من الخدمة وأتطلع إلى العمل مع خليفته لتحسين حياة سكان نيويورك".

الى ذلك، تجري اليوم الثلاثاء في نيويورك انتخابات خاصة لملء مقعد للكونغرس نشأ عن مغادرة عضو الكونغرس الاميركي عن الحزب الجمهوري جورح سانتوس لاتهامة بالفساد.

وسيختار الناخبون من الدائرة الثالثة في ولاية نيويورك بين المرشح الديمقراطي توم سوزي (61 سنة) والمرشحة الجمهورية مازي فيليب (44 سنة)، يهودية من اصل اثيوبي، والتي كانت خدمت في الجيش الاسرائيلي سابقا.

-- (بترا)

م د/ب ط

13/02/2024 06:57:18

