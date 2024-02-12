مقتل شخص واصابة اخرين في قطار بمدينة نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا) قالت شرطة مدينة نيويورك، الليلة الماضية، إن إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في حي برونكس التابع للمدينة، أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن إطلاق النار وقع في محطة مترو أنفاق بعد اندلاع شجار فيما لاذ الفاعل بالفرار.

وطلبت الشرطة في بيان، من المواطنين تجنب منطقة الحادث نظرًا لتحقيق الشرطة النشط، وطالبتهم باستخدام طرق بديلة ولا سيما مع تأثر حركة المرور في المنطقة بالحادث.

من جانبه، قال نائب مفوض شرطة نيويورك للعمليات، كاز دوتري ان "إطلاق النار الذي وقع كان حادثا معزولا، ولا يوجد تهديد مستمر".

-- (بترا)

م د/ب ط

13/02/2024 06:49:00

