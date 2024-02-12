أجواء لطيفة الحرارة نهارًا ومنخفض جوي مع ساعات الليل المتأخرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء ليلا باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في بعض المناطق غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في أغلب المناطق، قد تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة يتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.

كما يطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 7, وفي مناطق البادية 21 - 8 وفي مناطق السهول 20 - 10, وفي الأغوار الشمالية 24 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

13/02/2024 06:43:06

