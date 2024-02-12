الملك يعقد قمة مع الرئيس الأمريكي ويؤكد: الحرب على غزة يجب أن تنتهي.. إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرئيس الأمريكي: نعارض أي تهجير للفلسطينيين من غزة.





الرئيس بايدن: غالبية الفلسطينيين الذين قتلوا في هذا الصراع هم من المدنيين الأبرياء.





الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى بين إسرائيل وحماس.





الرئيس بايدن: الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للسلام الدائم.





بايدن: العمليات العسكرية في رفح يجب ألا تستمر دون وجود خطة واضحة لضمان أمن أكثر من مليون شخص لجأوا هناك.





الرئيس بايدن: القيادة الأردنية جديرة بالثناء لالتزامها في دعم الجهود الإنسانية.





الرئيس الأمريكي: الشراكة بين الولايات المتحدة وحليفها الأردن قوية وصلبة.













من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في التصريحات الصحفية المشتركة أن العمليات العسكرية في رفح يجب ألا تستمر دون وجود خطة واضحة لضمان أمن أكثر من مليون شخص لجأوا هناك.





ونوه الرئيس بايدن إلى وجود العديد من النازحين في رفح منهم من تم تهجيرهم عدة مرات وفروا من العنف في شمال القطاع لكنهم اليوم في رفح ويحتاجون إلى الحماية، وزاد "قلنا بوضوح من البداية إننا نعارض أي تهجير للفلسطينيين من غزة".





وقال إن "غالبية الفلسطينيين الذين قتلوا في هذا الصراع والذين يقارب عددهم 27 ألفا، هم من المدنيين الأبرياء والآلاف من الأطفال، يضاف إلى ذلك عشرات الآلاف ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه وخدمات أساسية أخرى".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العديد من العائلات فقدت أكثر من شخص واحد من أفرادها، ولم تستطع تقبل العزاء فيهم أو حتى دفنهم، لأن القيام بذلك ليس آمنا. كل شخص بريء في غزة يعيش مأساة".





وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى بين إسرائيل وحماس والذي قد يفرض وقفا لإطلاق النار لفترة جيدة بالنسبة لسكان القطاع قد تمتد لستة أسابيع.





وبين الرئيس الأمريكي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في بناء اتفاق أكثر استدامة، وذلك لضمان تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين عبر حل الدولتين "كما ناقشت مع جلالة الملك اليوم".





وأشار الرئيس بايدن إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للسلام الدائم، لافتا إلى أن الحديث تناول كيفية ضمان أمن إسرائيل وتحقيق تطلعات الفلسطينيين بنيل دولتهم.





وقال "إن هذا هو المسار الوحيد الذي يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك، يجب على الفلسطينيين أيضا اغتنام الفرصة"، مضيفا "نحن لا نأمل فقط بأن يتحقق السلام، بل نعمل بشكل مشترك لتحقيقه وتحقيق الأمن والكرامة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين".





وأشار بايدن إلى أن مباحثاته مع جلالة الملك تناولت كيفية إدخال مساعدات إنسانية بكميات أكبر، مبينا أنه عمل منذ بداية الصراع مع فريقه دون كلل لإدخال مساعدات أكثر إلى القطاع.





وبين أنه تحدث باستمرار مع الشركاء في المنطقة بما فيهم جلالة الملك لتسهيل عبور المساعدات إلى القطاع وتأمين وصولها لمن يحتاجها، وقال "نعمل على فتح معبر رفح وتصحيح الإجراءات، ونؤكد ضرورة أن يبقى المعبر مفتوحا كما نسعى لإيجاد مسارات أخرى أيضا".





وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودعم الإمدادات الطبية التي كان القطاع بحاجة ماسة إليها، معتبرا أن القيادة الأردنية جديرة بالثناء لالتزامها في دعم الجهود الإنسانية.





وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لصداقة الملك، وقال "عرفنا بعضنا البعض منذ سنوات عديدة، وكان جلالة الملك صديقا عزيزا طوال هذه السنوات وشريكا متينا إلى جانب الملكة، وقائدا محبوبا لشعبه"، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة وحليفها الأردن قوية وصلبة.





وأضاف "نحن ممتنون لشركائنا وحلفائنا مثل الملك الذي يعمل معنا كل يوم لتعزيز الاستقرار الأمني في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، ويسعدنا أنا وجيل (السيدة الأولى) أن نرحب به وبالملكة وولي العهد في البيت الأبيض اليوم".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى دور جلالته "الفريد" وإلى دور الأردن كوصي على الأماكن المقدسة بالقدس.





وحضر القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.





وكان جلالة الملك، وصل إلى البيت الأبيض ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ كان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.





والتقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بالبيت الأبيض، السيدة الأولى جيل بايدن.





--(بترا)





هـ ح









13/02/2024 02:54:42