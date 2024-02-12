مظاهرات في نيويورك ضد العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا)- تظاهر مئات الأشخاص في ميدان الاتحاد بمدينة نيويورك، الليلة، ضد العدوان على غزة، وتنديدا بقصف رفح، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وكانت منظمات دعت إلى المظاهرة رداً على القصف الإسرائيلي الشنيع والمتواصل لرفح، داعية أصحاب الضمائر الحية في نيويورك إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بترديد شعاراتها التي ما يزال المتظاهرون ينادون بها.
وردد المتظاهرون وسط حضور كثيف للشرطة، شعارات "وقف إطلاق النار الدائم الآن" و "لا مزيد من الدولارات لجرائم الحرب الإسرائيلية"، و"كلما حاولوا إسكاتنا، كلما ارتفع صوتنا".
وأشارت منظمة "في حياتنا" في بيان على موقعها الرسمي إلى تعرض أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجرين قسراً في رفح للتهديد بحملة قصف متصاعدة وغزو بري، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تطهير الفلسطينيين عرقيًا من غزة بينما تعطي حكومة الولايات المتحدة الضوء الأخضر لها وتصوت لإرسال 14 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لمواصلة تمويل هذه "الإبادة الجماعية" حسب تعبيرها.
وفي ذات السياق، قال السناتور الأميركي بيرني ساندر في منشور له على موقع (اكس) إنه "لا ينبغي لأحد في أعضاء الكونغرس أن يصوت على إرسال 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لآلة نتنياهو الحربية والمسؤولة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
13/02/2024 02:04:47
MENAFN12022024000117011021ID1107844011
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