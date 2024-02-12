مظاهرات في نيويورك ضد العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا)- تظاهر مئات الأشخاص في ميدان الاتحاد بمدينة نيويورك، الليلة، ضد العدوان على غزة، وتنديدا بقصف رفح، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت منظمات دعت إلى المظاهرة رداً على القصف الإسرائيلي الشنيع والمتواصل لرفح، داعية أصحاب الضمائر الحية في نيويورك إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بترديد شعاراتها التي ما يزال المتظاهرون ينادون بها.

وردد المتظاهرون وسط حضور كثيف للشرطة، شعارات "وقف إطلاق النار الدائم الآن" و "لا مزيد من الدولارات لجرائم الحرب الإسرائيلية"، و"كلما حاولوا إسكاتنا، كلما ارتفع صوتنا".

وأشارت منظمة "في حياتنا" في بيان على موقعها الرسمي إلى تعرض أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجرين قسراً في رفح للتهديد بحملة قصف متصاعدة وغزو بري، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تطهير الفلسطينيين عرقيًا من غزة بينما تعطي حكومة الولايات المتحدة الضوء الأخضر لها وتصوت لإرسال 14 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لمواصلة تمويل هذه "الإبادة الجماعية" حسب تعبيرها.

وفي ذات السياق، قال السناتور الأميركي بيرني ساندر في منشور له على موقع (اكس) إنه "لا ينبغي لأحد في أعضاء الكونغرس أن يصوت على إرسال 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لآلة نتنياهو الحربية والمسؤولة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة".

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

13/02/2024 02:04:47