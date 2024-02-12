تباين مؤشرات الأسهم الأميركية

تباين مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/12/2024 11:27:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 شباط (بترا)- تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بين ارتفاع وهبوط واستقرار، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" دولارا واحد ليصل الى 77 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 125 نقطة، ليصل الى 38797 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 48 نقطة ليصل إلى 15942 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فاستقر أمس عند 5021 نقطة.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
13/02/2024 01:42:10
MENAFN12022024000117011021ID1107844010
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