تباين مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 شباط (بترا)- تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بين ارتفاع وهبوط واستقرار، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" دولارا واحد ليصل الى 77 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 125 نقطة، ليصل الى 38797 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 48 نقطة ليصل إلى 15942 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فاستقر أمس عند 5021 نقطة.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

13/02/2024 01:42:10