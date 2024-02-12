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الملك: الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص جرى تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب

2/12/2024 11:27:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


13/02/2024 00:38:20

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