الأردنيون يحتفلون بنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- أقام اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، حفل استقبال وتكريم جماهيري كبير، لمنتخب النشامى تحت عنوان: "حيهم الأبطال"، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، وسمو الأميرة آية بنت فيصل، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل، وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل، ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي.
كما حضر الاستقبال نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار، وأمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي الذي عزفته موسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ثم عم الصمت أرجاء ستاد عمان في دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ 129 يوما.
وامتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري غفير، خلال مراسم الاحتفال وسط تفاعل جماهيري مع النجوم والأهازيج والأغاني الشعبية.
وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شاركت في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
واستقبلت الجماهير الغفيرة نجوم المنتخب الوطني وسط استعراض مسيرة النجوم مع المنتخب والإنجازات التي حققوها.
ووقع نجوم المنتخب على كرات تذكارية منحت بشكل عشوائي للجمهور، كما واشتمل على عرض درون رفعت كلمات "شكرا للنشامى" و"رفعتوا راسنا".
وعلى هامش الحفل، قال المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني: الأبطال الحقيقيون هم اللاعبون الذين كانوا على قدر المسؤولية.
وقال قائد المنتخب الوطني إحسان حداد قائد المنتخب الوطني إن الدعم الملكي ودعم الجماهير كان الحافز الأكبر، مضيفا أن الحضور الجماهيري بمثابة رسالة للحكومة لتوفير الدعم للرياضة الأردنية.
بدوره، أكد نجم المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع شعار "هي قضية الشرفاء" في بداية البطولة أن الإنجاز والفرحة به لم تنس نجوم المنتخب القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع في القطاع.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
13/02/2024 00:03:34
MENAFN12022024000117011021ID1107843996
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