الأردنيون يحتفلون بنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- أقام اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، حفل استقبال وتكريم جماهيري كبير، لمنتخب النشامى تحت عنوان: "حيهم الأبطال"، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، وسمو الأميرة آية بنت فيصل، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل، وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل، ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي.

كما حضر الاستقبال نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار، وأمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي الذي عزفته موسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ثم عم الصمت أرجاء ستاد عمان في دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ 129 يوما.

وامتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري غفير، خلال مراسم الاحتفال وسط تفاعل جماهيري مع النجوم والأهازيج والأغاني الشعبية.

وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شاركت في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.

واستقبلت الجماهير الغفيرة نجوم المنتخب الوطني وسط استعراض مسيرة النجوم مع المنتخب والإنجازات التي حققوها.

ووقع نجوم المنتخب على كرات تذكارية منحت بشكل عشوائي للجمهور، كما واشتمل على عرض درون رفعت كلمات "شكرا للنشامى" و"رفعتوا راسنا".

وعلى هامش الحفل، قال المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني: الأبطال الحقيقيون هم اللاعبون الذين كانوا على قدر المسؤولية.

وقال قائد المنتخب الوطني إحسان حداد قائد المنتخب الوطني إن الدعم الملكي ودعم الجماهير كان الحافز الأكبر، مضيفا أن الحضور الجماهيري بمثابة رسالة للحكومة لتوفير الدعم للرياضة الأردنية.

بدوره، أكد نجم المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع شعار "هي قضية الشرفاء" في بداية البطولة أن الإنجاز والفرحة به لم تنس نجوم المنتخب القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع في القطاع.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

13/02/2024 00:03:34