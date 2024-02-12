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فيديو لـ Deadpool & Wolverine يكشف عن مجموعة مشوقة للعمل المنتظر.. فيديو

2/12/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمع الثنائى العالمى هيو جاكمان وريان رينولدز في الفيديو الترويجى الجديد لفيلم Deadpool 3 ، يبدأ الفيديو التشويقي في حفلة عيد ميلاد ويد ويلسون (الذي يلعب دوره رينولدز)، حيث يقول لأصدقائه وعائلته: "لقد كانت سنوات قليلة مليئة بالتحديات، بالتأكيد، لكنني سعيد - وهذا بسبب كل واحد منكم، أنا الرجل الأكثر حظا على قيد الحياة، وبينما يطفئ الشموع على كعكته، طرق على الباب يقاطع الاحتفالات ويخرجه من الحفلة.




Deadpool & Wolverine

وخلال الفيديو يسخر Deadpool من شركة ديزنى، وتظهر مجموعة من اللقطات لأبطال عالم مارفل السينمائى الخارقين مثل Captain America،

وفى خلال الفيديو يجتمع مرة أخرى مع Wolverine، بينما تكشف شاشة العنوان في النهاية أن الجزء الثالث في امتياز الفيلم سيكون بعنوان Deadpool & Wolverine، على أن يتم إصدار الفيلم في 26 يوليو المقبل.







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