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بيونسيه تعلن جاهزية الجزء الثانى من ألبومها Renaissance

2/12/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت أسطورة البوب "بيونسيه " عن وصول الجزء الثاني من ألبومها Renaissance الذي طرحت أولى أغانيه في 2022، والمقرر أن يصل بشكل نهائي في 29 مارس المقبل.

وطرحت النجمة العالمية الحائزة على أكثر عدد من جوائز الجرامي في التاريخ، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتعلن من خلاله عن وصول الجزء الثاني من الألبوم المقرر أن يحمل طابعا ريفيا، وهو ما ظهر في إعلان Verizon Super Bowl، وتطرح أغنيتين جديدتين.

وظهر بيونسيه في الإعلان وهي تتصفح الأغاني على هاتفها، ثم تنتقل إلى كشك عصير الليمون (في إشارة إلى ألبومها الكلاسيكي لعام 2016 الذي يحمل نفس الاسم)، ومن ثم انتقالها إلى أحد المسارح لتظهر في الخلفية "Barbey"، في إشارة إلى باربي، لتنتقل بعد ذلك الى شخصية "بوتوس"، ثم أول امرأة تطلق أول صاروخ في الفضاء، وتنهي الفيديو بالإعلان عن جاهزيتها واسقاط الموسيقي الجديدة.

بعد وقت قصير من ذلك، ظهرت أغنيتان لنجمة البوب العالمية، الأولى تحمل اسم Tidal، والأغنية الثانية تسمى "16 عربة"، وتتميز كلتا الأغنيتين بإضافات من المنتج المخضرم رافائيل صادق، الذي اشتهر بأغانيه الناجحة.


بيونسيه








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