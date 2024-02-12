صبرى فواز يجسد دور الوزير عرموش فى فيلم أهل الكهف

MENAFN - Youm7) يجسد الفنان صبرى فواز دور "الوزير عرموش" في فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024، وفيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

وكان أيمن بهجت قمر أعلن عن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس الماضى، ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل، وعلق

قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخة من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي