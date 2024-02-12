Aquaman And The Lost Kingdom يحقق 429 مليون دولار حول العالم

MENAFN - Youm7) حقق الجزء الثانى من فيلم Aquaman الذى طرح تحت اسمAquaman and the Lost Kingdom ، إيرادات وصلت إلى 429 مليونًا و726 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الماضى.

وانقسمت الإيرادات إلى 122 مليونًا و326 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و307 ملايين و400 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.



