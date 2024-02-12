لو فرحك فى الشتاء وخايفة من البرد.. 9 فساتين زفاف اختارى اللى يناسبك

MENAFN - Youm7) قد يكون الزواج في الشتاء تجربة سحرية، ولكن هناك أيضًا درجات الحرارة تنخفض كثيرًا، وعليك أن تأخذى ذلك في الاعتبار عند البحث عن فستان الزفافك العثور على فستان رائع لارتدائه في يوم زفافك الشديد البرودة يحتاج بحث كثير، لا يعني أنه عليك التنازل عن الأناقة مقابل الدفء؛ ولكن هناك الكثير من التصميمات الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار.

ووفقًا لما ذكره موقع "إنستايل" ذهبنا على أراء العديد من مصممي فساتين الزفاف الذين يتمتعون بخبرة كافية في هذا المجال لمعرفة ما الذي يجعل فستان الشتاء جميلًا وعمليًا .

فستان رومانسي بأكمام منتفخة

إذا كنتِ من محبي الرومانسية، فلا يمكن أن تخطئي بإضافة الأكمام المنتفخة إلى فستان زفافك الشتوي. هذا فستان يشبه سندريلا بفضل الأكمام المنتفخة المكشوفة عن الكتفين.

فستان رومانسي بأكمام منتفخة فستان دانتيل بياقة عالية وأكمام طويلة

ارتدت العروس فستان من الدانتيل بالكامل. يتكون من قطعتين يتميز بفستان وسترة حيث تجتمع بها الرقبة العالية والأكمام الطويلة معًا بسلاسة.

فستان الدانتيل فستان كريب طويل الأكمام

فستان زفاف أكثر روعة من الكريب طويل الاكمام، وهو خيار رائع لحفلات الزفاف في أوائل الشتاء.

فستان من الكريب طويل الأكمام فستان زفاف أبيض مع الفراء

ثوب زفاف أبيض مع شال فروي، حيث ارتدت العروس الإكسسوارات مع قفازات حريرية وأقراط مرصعة بالألماس .

فستان زفاف مع فراء أبيض فستان دانتيل بياقة عالية وأكمام طويلة

سواء كنت ستحتفلين بزفافك في المطر أو البرد القارس فقد تحتاجين إلى فستان الدانتيل طويل الأكمام هو ما تحتاجين إليه تمامًا. أخرى رائعة لمظهر الزفاف الشتوي.

فستان زفاف أبيض طويلالصورة الظلية





فستان زفاف مصحوب بجاكت أسود وهاف بوت أسود

فستان زفاف مكشوف الصدر





فستان من قماش الدانتيل



