حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13 فبراير على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: كن حكيمًا

مولود

برج الثور

ذكى يمتلك مساحة واسعة للحب والعطاء، ساعدة غيره وفعل الخير بعض من صفات هذاالبرج الطيب

برج الثور فى حظك 13 فبراير

صاحب برج الثور، حياته في والمال والأولاد، يعشق العيشة الراحة ويكره التعب، ولكنه يمتلك بعض من الدهاء في تصرفاته.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور منة عرفة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

اليوم ستتغير وجهة نظرك عن بعض الزملاء الذين أعطيتهم ثقة كبيرة من قبل، ربما تكون المواقف صدامية اليوم لكنها حتماً ستكشف لك كثيرا من الحقائق فكن أكثر هدوءًا.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

يبدو أن اليوم سيشهد تغير أيضاً على المستوى العاطفى فبعد أجواء التوتر بينك وبين الحبيب، ستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

ظروف العمل المتوترة تجبرك على أخذ قسط من الراحة، خاصة إنك تحتاج إلى التفكير بشكل هادئ بعييداً عن الأجواء المضطربة، وربما يكون السفر الحل الأمثل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متوترة فى عمله تؤثر على حالته المزاجية وتعرضه لكثير من الضغوط النفسية التى تتطلب منه أن يكون أكثر حكمة وهدوءاً، حتى يمر من هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة.





برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: التزم الصمت

أصحاب

برج الحمل

تتمتعون بمظهر جذاب وتبدوا متألقين جدا، هذه بهض من صفاتهم الجذابة التي يفضلها الكثرين

برج الحمل فى حظك اليو 13 فبراير

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا الكيثرة التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب، شخصيتهم المتفتحة المحبوبة هي الأهم بعض من صفاتهم.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

الصبر من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الجاذبية والفضول من أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة، تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تزيدك المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية







برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: مفاجأة في الحب

مولود

برج الجوزاء

لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر، حماسك يساعد على ذلك. بعض من صفاتك

برج الجوزاء فى حظك اليوم 13 فبراير

مولود برج الجوزاء، قدراتك فى المجالات الفنية ممتاز لذلك فالمبدعين والفنانين كُثر من أبناء هذا البرج.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء فاتن حمامة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

تعود من إجازة أو فترة استراحة مؤقتة بنشاط كبير، وتكون أكثر حماسة لطرح الأفكار والمشروعات الجديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

مفاجأة سعيدة فى طريق الحب، واحتفال كبير فى الطريق، استعد بأناقة، وأبشر بالقادم من ناحية القلب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

مشاعرك القوية تجعل صحتك النفسية ولا أروع، استمتع بكل دقيقة فى حياتك، ولا تفوت هذه الفرصة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.





برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: اهتم بصحتك

مولود

برج الميزان

متوازن، من الأبراج اللطيفة جدًا ومحب لغيره، ورغم ذكائه قد يتهم بالسذاجة، بعض من صفاته.

برج الميزان فى حظك اليوم 13 فبراير

برج الميزان، يسعى للعدل في حياته ويتمى يأن يعيش في المدينة الفاضلة، لديه مهارات عالية فى الاتصال.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان فريد الاطرش، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

حاول أن تسيطر على انفعالاتك فى العمل، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنك تقوم بمهام صعبة فمن الضرورى أن يكون لديك الوقت الكاف لإنجازها على أكمل وجه ممكن.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أوضاعك مع الحبيب مستقرة جدًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية إلا أنك كنت قادرا على التعامل معها بشكل صحيح.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

ربما انشغالك الفترة الماضية فى الكثير من القضايا جعلك تشعر ببعض الضيق القلق والتوتر، مما أثر على صحتك بشكل سئ، فما عليك إلا أن تعود للاهتمام بصحتك من جديد وتحصل على الراحة التى جسدك بحاجة إليها.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة جيدة على كافة المستويات الصحية والعائلية، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل.





برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: إجازة مع العائلة

مواليد

برج العقرب ، شخصيته الموزونة والهادئة يختبئ وراءها قلب نابض والعواطف، شخصية قيادية هذه أبرز صفات برج العقرب

برج العقرب فى حظك اليوم 13 فبراير

مخلصون جدًا قادر على العطاء بعض من صفات أصحاب برج العقرب كما يراها علماء الفلك.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب صلاح السعدنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

حرص على أن استشارة ذوى الخبرة من الكبار في مجال عملك حتى تتمكن من إنجاز مشروعاتك على الوجه الأكمل .

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ما عليك هو أخد إجازة مطولة بعض الشء ونزهة بعيدة مع العائلة في جو من الطبيعة للتقرب منهم أكثر، العمل وضغوطه له تأثير كبير على حياتك الشخصية

برج العقرب على الصعيد الصحى

حاول الابتعاد عن تناول الدهون حتى لا تصاب باضطرابات المعدة، واحرص على دوام ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على رشاقة جسمك.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سوف تحصل على التحسن الكبير فى الحالة الصحية، فسوف تأتيك الهدوء والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، مما سيمنحك الشعور بالثقة والسعادة





برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: أوقات عاطفية سعيدة

يتمتع مواليد

برج السرطان

بروح مرحة تجعله قادر على جذب كل من حوله فيكون بمثابة محور تمركز فى المكان.

برج السرطان في حظك اليوم .13 فبراير

برج السرطان من الأبراج المثقفة، صاحب هذا البرج يعشق القراءة، مخلص، خيالي منهم الشعراء والمبدعون والكتاب.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان أحمد بدير، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

تستعد لإطلاق مشروع جديد يحكى عن طموحك وقدراتك العملية، لا تتراجع عن حلمك فأنت وحدك قادر على أن تصل إلى حلمك وتحققه بعد قليل من الصبر والمثابرة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

تساعدك الظروف اليوم على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

حاول اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

تعيش حياة عاطفية سعيدة تضفى ظلالها على جميع مناحى حياتك، استمتع بهذا الهدوء النفسى فأنت تستحق هذا اللحظات السعيدة أن تدوم أكبر وقت.





برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: لا ترهق نفسك

برج الأسد يستمر في الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز أصحابه بثقة شديدة في النفس ورغبة في السيطرة والقيادة، ورغم أنه يطمح إلى القيادة دائمًا إلا أنه يواجه مشكلة في طريقه إلى هذا الموقع بسبب عناده الشديد وعدم مرونته خاصة في التعامل مع المواقف الطارئة.

برج الأسد فى حظك اليوم 13 فبراير

ويشتهر مواليد برج الأسد بأنهم شديدو السخاء يحبون إنفاق المال بكثرة سواء لتدليل أنفسهم أو المحيطين بهم، وهم يتميزون بطيبة القلب أيضًا والقدرة على التسامح.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقي، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

كل ما تريده في حياتك المهنية سيأتي في طريقك اليوم سواء كان الأمر يتعلق بالشهرة أو السلطة أو المال أو المنصب، فأنت في وضع مثالي للحصول على كل شيء الآن فقط تذكر ألا تتوقف عن العمل الجاد واحترام آراء الآخرين، وكل ما عملت من أجله سيكون لك في النهاية هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بثمار أعمالك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

المناقشة الساخنة مع الشريك قد تجعلك تشعر بالاستنزاف خذ وقتًا لتكون على طبيعتك ولا تدخل في أي نقاشات قد تؤثر على علاقتكما في الوقت الحالي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد كنت تتكاسل فيما يتعلق بروتين صحتك واللياقة البدنية لقد حان الوقت الآن للعودة إلى المسار الصحيح. وإلا فإن كل العمل الجيد الذي أنجزته على صعيد اللياقة البدنية سوف يذهب هباءً ومع ذلك، لا ترهق نفسك لأن ذلك سيؤثر بشكل خطير على دوافعك ما عليك سوى قضاء ثلاثين دقيقة في صالة الألعاب الرياضية اليوم لتعود إلى إيقاع التمارين.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ستتطور لديك نزعة طبيعية نحو العناد لسوء الحظ، من المحتمل أن تتمسك بموقفك حتى عندما تفهم منطقيًا أن القيام بذلك ليس في مصلحتك يمرحوا عليك أن تفكر بوضوح وتفعل ما يقترحه عقلك بدلاً من التصرف بناءً على غرائزك. إذا تمكنت من الانحناء قليلاً، فيمكن حل الموقف بشكل أسرع وستكون أكثر سعادة.





برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: يوم حظ

يبدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر وينتهي فى 22 أكتوبر وهو برج هوائي يشتهر مثل برج الجوزاء بتقلب المزاج والتردد لا سيما أمام القرارات الكبيرة. وهو برج يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة.

برج الميزان فى حظك اليوم 13 فبراير

وبرج الميزان في العلاقات العاطفية لا يحب المناطق الرمادية إنما يميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه يتردد في العموم.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة كاثرين زيتا جونز، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم حظ بالنسبة لك فيما يتعلق بالمال قد تتلقى أموالك إذا كنت قد أقرضت شخصًا ما في الماضي. قد يرى الطلاب أن حياتهم المهنية تسير في المسار الصحيح اليوم، مما يعني أن أي اختبار صغير سيؤدي إلى نتائج جيدة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد مر وقت طويل منذ أن قضيت أنت وشريك حياتك وقتًا ممتعًا معًا خذ بعض الوقت من جدول أعمالك المزدحم لشريك حياتك اصطحب حضورك بالهدايا أو بشيء مفيد لشريكك وأظهر الاهتمام الذي تكنه في قلبك له.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

سوف تصبح على دراية بالمخاطر الصحية لأسلوب حياتك الحالي وقد تبدأ نظامًا لتصحيحه قد تضطر إلى الخضوع لفحص صحي لبعض الأسباب ومن المرجح أن ينبهك هذا إلى الخطر المحتمل لقد تبنت أسلوب حياة أفضل عدة مرات في الماضي، ولكن هذه المرة ستجد أنه من الأسهل بكثير الالتزام بالنظام هذه المرة.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

إن الشعور بعدم الرضا الذي كان يطاردك لبعض الوقت الآن سيبدأ في التلاشي أخيرًا، وستعرف أنك وجدت مكانك المناسب في الحياة ويمكنك متابعة دعوتك لتحقيق أحلامك، ستكون قادرًا على فهم التغييرات التي يجب تنفيذها لجعل صحتك وعملك أفضل بكثير.





برج الجدى.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: استقرار عاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي بأنه شخصية جيدة التواصل عملية كثيرة النشاط والحيوية، يمتلك القدرة على حل المشكلات، يجيد التخطيط في العمل، محب للعائلة.

برج الجدي فى حظك اليوم 13 فبراير

يتصف مولود برج الجدي بعدة صفات إيجابية فهو محب للعمل، يمتلك القدرة على حل المشكلات يجيد التعامل في المواقف الصعبة، جيد الطبخ محب لتناول الاكلات

مشاهير برج الجدى



ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهني

وضع الخطط المسبقة يمكنك من الحصول على مكانة جيدة في الفترات الحالية في العمل، أيضًا يجعلك ترتقي بمكانة جديدة، لكن حافظ على هدوئك كي تتزايد الإنتاجية.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفي

التعبير عن المشاعر من أفضل السلوكيات التي تجعل العلاقة تستمر بشكل افضل وإيجابي خلال الفترات المقبلة حاول أن تكون أكثر انفتاحًا في التعبير عن نفسك.



برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي

تخلص من الروتين الذي يتسبب في اصابتك بالملل وحافظ على تهدئه روحك خلال الفترات المقبلة وتجنب الدخول في أي خلافات تتسبب لك بحدوث مشكلات صحية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدي بأن يكون هناك استقرار عاطفي خلال الفترات المقبلة، وأن تحصل على هدايا وبعض التغيرات الإيجابية في حياتك.





برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: تغيير في منزلك

يستمر برج الدلو من يوم 20 يناير حتى 18 فبراير، ويشتهر هذا البرج بالشخصية ذات العقلية القادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ولديهم عقل تجاري للغاية وشخصية مستقلة تميل إلى التفرد والتميز.

برج الدلو فى حظك اليوم 13 فبراير

ويجمع مواليد برج الدلو الكثير من التناقضات فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة إلا إنهم اجتماعيون قادرون على كسب الأصدقاء وقادرون على التواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا إنهم لا يجيدون التفاوض.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

إنه يوم عظيم بالنسبة لك لقد كنت تنتظر هذه الفرصة لتقديم أفكارك ومفاهيمك للآخرين ومع ذلك، قد يساء فهم تلقائيتك على أنها سخرية وعدوانية، لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا مألوفين لك كثيرًا. لذا كن حذرًا للغاية، فمن المؤكد أن الأمور سوف تتضخم بشكل غير متناسب.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستفهم بوضوح شديد ما تريده وتتوقعه من علاقتك العاطفية قد تدرك أيضًا أن أهدافك لا تتطابق مع أهداف شريك حياتك ومع ذلك، قبل اتخاذ أي خطوة جذرية، يجب أن تحاول حل المشكلة عن طريق الحوار لقد وصلت قدراتك المقنعة إلى ذروتها الآن. لذا، استفد منهم جيدًا.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

هذا يوم جيد فيما يتعلق بصحتك لكن القلق قد يسبب درجة من التوتر مما سيكون له تأثير سلبي على صحتك. يمكن تجنب ذلك بسهولة إذا تمكنت من معالجة السؤال الذي يسبب لك القلق. عليك أن تفهم أن مفتاح الحفاظ على صحتك الجيدة هو بين يديك.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

الأخبار المتعلقة بالمكاسب المالية قد تسعدك أنت وأحبائك هناك شعور بأن الأمور تتحول بشكل إيجابي أنت حسن المظهر الخروج والتعرف على الناس. سوف تنبثق فرص جديدة من جمعياتك والتي ستكون مفيدة على المدى الطويل. يمكنك إحداث تغيير في منزلك سواء من الناحية الهيكلية أو العائلية.





برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: استراحة قصيرة

برج القوس يبدأ في 22 نوفمبر ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر وهو برج يشتهر بكونه مرح ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات ولا يخاف من الإقدام على التجارب التي تنطوي على المخاطرة.

برج القوس فىحظك اليوم 13 فبراير

ومولود برج القوس يخاف من تحمل المسؤولية ليس لأنه لا يقدر عليها ولكن لأنه يحب أن يكون حرًا بلا أي قيود، ولكن حين يجد نفسه في موضع مسؤولية يكون قدرها بجدارة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.











برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

سيكون اليوم هادئًا فيما يتعلق بالعمل والوظيفة ستواجه يومًا هادئًا في العمل والذي سيكون بمثابة استراحة ممتعة بعد الجدول الزمني المحموم الذي كنت تواجهه سابقًا. خذ هذا الوقت لتقدير ما تفعله والاستمتاع به وتذكر الأوقات الجيدة والمتعة التي قضيتها في أداء عملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مللت من العلاقات العاطفية القصيرة وغير الجادة، حان الوقت للذهاب للسبات في منطقتك الخاصة حيث لا يمكن لأي شخص أن يختلس النظر إليها إذا لم تتمكن من الانفصال عن علاقة مزعجة، خذ على الأقل استراحة قصيرة منها بعد إبلاغ شريكك بها وإقناعه بها.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد كنت تخطط لإنقاص وزنك، لكن يتم وضع عدد من الإغراءات في طريقك لكن اليوم هو يوم ممتاز لبدء نظامك الغذائي وممارسة التمارين الروتينية لإنقاص الوزن من المحتمل أن تأخذ نصيحة مهنية لهذا الغرض وتستثمر مبلغًا كبيرًا من المال في هذا المشروع الآن.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت مصمم على تحمل اللوم عن خطأ صديقك لكن فكر في عواقبه قد يكون هناك تدخل قانوني خطير أيضا قد تحدث أيضًا بعض الأحداث المتغيرة للحياة والتي ستمنحك تجربة لا تنسى، حقق رغبتك في الظهور بشكل مختلف، أو تغيير تصفيفة شعرك أو خزانة ملابسك.





برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 13 فبراير: أمراض تتعلق بالمعدة

يبدأ برج الحوت من يوم 19 فبراير ويستمر حتى يوم 20 مارس، وهو برج مائي يشتهر مواليده بأنهم شديدو الرومانسية والحساسية كمختلف الأبراج المائية، وهم يحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون كثيرًا أن يغيروا روتين حياتهم.

برج الحوت فى حظك اليوم 13 فبراير

ومواليد برج الحوت يشتهرون بقدراتهم الإبداعية الكبيرة وميلهم إلى الفنون. كما يحبون كل ما يمت إلى البساطة والبعد عن التعقيدات.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال ، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

سيمر اليوم بسلاسة في مكان العمل. من الأفضل أن تكمل أي مشاريع صعبة كنت تؤجلها لبعض الوقت اليوم. من المحتمل أن تنجز الكثير - أكثر مما توقعت، وتتخلص من جميع الأعمال المتراكمة. أنت مليء بالطاقة الإيجابية ومن المرجح أن يؤثر ذلك على كل من حولك بطريقة إيجابية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اللقاءات الرومانسية ممكنة تمامًا اليوم على الرغم من أن الأمور قد تستغرق وقتًا حتى تنجح بسبب عدم نضج معين فيك وفي شريك حياتك أيضًا لا تشعر بعدم الأمان تجاه ماضي الشريك ولا تدع غرورك يشكل سببًا لسوء الفهم أيضًا ما عليك سوى السير مع التيار وستكون ملزمًا بتكوين رابطة أقوى مع شريك حياتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتخذ اليوم الاحتياطات اللازمة لحماية معدتك من أية اضطرابات،

ينصح بالابتعاد اليوم عن الأطعمة غير الصحية وأطعمة الشوارع لأنك قد تكون عرضة للإصابة بالعدوى.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

رغم الصعوبات التى تواجهها ولكنك اليوم سوف تقابل شخصا تفتقده بشده وستعيد ذكرياتك وأيامك معه ، فحاول أن تستغل فرصة لقائه وتجدد طاقتك ونشاطك .